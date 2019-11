Lavori sui binari, centinaia di pendolari a piedi

CREMONA/CREMA (26 novembre 2019) - A causa dei lavori sui binari che si sono prolungati sino alle 6,40, stamane tutti i treni della linea Cremona-Crema-Treviglio-Milano in servizio tra le 5 e le 7 sono stati cancellati o hanno subito un forte ritardo. Le opere in questione sono quelle portate avanti da Rete ferroviaria italiana: entro i primi mesi del 2020, si concluderà la sostituzione di traversine e rotaie della linea. Stamane questi interventi, che vengono effettuati di notte, si sono prolungati. Impossibile dunque far transitare i convogli di Trenord. Risultato: centinaia di pendolari sono rimasti a piedi, costretti a trovare un'alternativa o a lunghe attese in stazione, prima di salire sui treni successivi. Il primo utile per raggiungere Milano è stato il diretto 10458, partito alle 6,35 da Cremona e arrivato a Crema già con una quindicina di minuti di ritardo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO