Sicurezza sui binari, lavori tra disagi e deviazioni

SORESINA (26 novembre 2019) - Il vantaggio saranno ferrovie più sicure e, si spera, più efficienti; nell’immediato il prezzo da pagare è una settimana di disagi e deviazioni lungo i tre passaggi a livello cittadini. A Soresina è iniziata ieri notte l’operazione di risanamento e rinnovamento dei binari, a seguito della quale Rfi ha disposto e comunicato al Comune la necessità di provvedere alla chiusura totale notturna degli attraversamenti ferroviari della linea Cremona-Treviglio. Il primo interessato dal provvedimento è quello di via Arderico, strada di campagna che parte non lontano dalla sede della Latteria, dove le sbarre rimarranno abbassate per le prossime cinque notti, fino alle 10 di sabato 30. Nel frattempo già da domani i lavori inizieranno anche al passaggio a livello di via dello Stadio: trattandosi del più trafficato, vista la presenza al di là delle rotaie degli impianti sportivi (campi da calcio, palazzetto, bocciodromo) qui i tempi di manutenzione saranno più rapidi; in questo caso il passaggio sarà off limits dalle 21 di domani alle 8 di giovedì e dalle 21 di venerdì alle 8 di sabato. Per ultimo toccherà all’attraversamento di via Persicana, che rimarrà chiuso dalle 21 di giovedì alle 10 di venerdì e dalle 21 di lunedì 2 dicembre alle 8 di mercoledì 4, giorno in cui cesseranno le attività del cantiere.

