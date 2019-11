Stop alla violenza sulle donne, 100 ombrelli arancioni in Galleria XXV Aprile

CREMONA (25 novembre 2019) - Cento ombrelli arancioni sotto la Galleria XXV Aprile per dire no alla violenza di genere. E’ una delle iniziative del Soroptimst Club Cremona organizzata nell’ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne 2019 che si celebra oggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO