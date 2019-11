Piena del Po: canottieri sott'acqua, attrezzature in salvo

CREMONA (25 novembre 2019) - Il Lungo Po Europa è sott’acqua, il fiume sbatte contro i muri di cinta delle canottieri, nei punti più bassi è già entrata e ha invaso alcune strutture. Se la piena si ferma a quattro metri e trenta sopra lo zero idrometrico i danni saranno (relativamente) limitati, se invece dovesse superare questa soglia allora sarebbero guai. Tutto dipende da domani, l’ondata di piena è prevista tra le 12 e le 16. L'acqua, intanto, è già entrata nelle società, che comunque non si sono fatte sorprendere. Il personale e la dirigenza di Flora, Bissolati, Tamoil, Ferrovieri e Baldesio già da sabato avevano iniziato e mettere in sicurezza le strutture.

