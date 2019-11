Castelvetro, a Ponticello l'acqua del Po avanza

CASTELVETRO PIACENTINO (25 novembre 2019) - Nel Piacentino il Po si sta lentamente facendo strada: al Ponticello di Castelvetro ha raggiunto la strada che porta al primo baracchino, anche alla Maginot livello dell’acqua sempre più alto. Le letture degli idrometri di riferimento rilevate alle ore 6.15 in provincia sono state le seguenti: torrente Arda a Fiorenzuola 1.50, Nure a Pontenure 1.71, Riglio a Montanaro 1.96, Chiavenna a Saliceto 2.30, fiume Po a Piacenza 7.22. La diga di Isola Serafini passata a fase preallerta. Rimane il divieto di accedere alle aree golenali. Piena prevista dalle 13 circa con livello massimo nel tardo pomeriggio.

Queste le letture degli idrometri di riferimento alle ore 9.30 con passaggio al livello rosso del Po

Arda --- Fiorenzuola 1.41

Nure --- Pontenure 1.51

Riglio --- Montanaro 1.62

Chiavenna --- Saliceto 1.81

Po --- Piacenza 7.50 inoltre Diga isola Serafini passata a fase preallerta come da messaggio precedente

Si ricorda di non andare in zona golenale né nelle aree adiacenti. Stare pronti per evacuare per i residenti nelle aree golenali

