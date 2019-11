Un elfo per Natale: sfida fra 60 al CremonaDue

GADESCO (24 novembre 2019) - Più di un centinaio di spettatori, oltre una sessantina di concorrenti da tutta la provincia, dal Nord Italia e persino da altri Paesi europei e la magia del Natale che raggiunge il centro commerciale CremonaDue in anticipo, stregando tutti: la via Berlinguer di Gadesco s’è trasformata improvvisamente nel Polo Nord e Babbo Natale, aiutato da una giuria di esperti, è andato a caccia del suo nuovo assistente. L’occasione era ghiotta: un contratto per le Feste, con 1.200 euro in palio. Tra sketch, improvvisazione teatrale, battute pungenti e cabaret alla fine la simpatia e l’estro del cremonese Simone Lazzari ha convinto la giuria.

