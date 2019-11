Torrone d'oro a Rosa Ventrella: 'Cremona è casa mia'

CREMONA (24 novembre 2019) - «Per me tornare a Cremona dopo una presentazione in giro per l’Italia e per l’Europa significa tornare a casa. Quando esco dalla stazione e mi guardo intorno tiro o un sospiro di sollievo. ‘Ecco, sei tornata a casa davvero, adesso’, mi dico». È con questa dichiarazione d’amore per la città dove vive da un quarto di secolo che Rosa Ventrella, scrittrice sempre più affermata e ormai prossima ad approdare sul piccolo schermo con la riduzione televisiva delle sue due opere più significative - Storia di una famiglia perbene e il recentissimo Malalegna - ha accolto la consegna del Premio Torrone d’oro dalle mani del sindaco, Gianluca Galimberti nel Salone dei Quadri di palazzo Comunale.

