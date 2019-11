Fiori nel parco, in azione i giovani giardinieri dello Stanga

SESTO (25 novembre 2019) - Giovani giardinieri dello Stanga al lavoro al Parco Caduti per la patria davanti al cimitero. I ragazzi di terza B dell’istituto professionale che a Cremona forma gli agricoltori del futuro, sotto gli occhi vigili degli insegnanti Lucia Peretti, Stefano Cattaneo e Giorgio Pennacchi, hanno piantumato viole del pensiero in fioritura, bulbi di tulipano e crocus che invece nasceranno la prossima primavera quando si sostituiranno le viole con essenze a fioritura estiva come begonie, tagete e salvia splendes. «Il progetto – spiegano i docenti — nato nel 2017, rientra nell’ambito delle attività di alternanza scuola lavoro che diventa, attraverso la collaborazione con le pubbliche amministrazioni, al tempo stesso attività di educazione alla cittadinanza in cui gli studenti sono direttamente impegnati nella cura dei beni pubblici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO