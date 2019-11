CREMONA (24 novembre 2019) - L'Uomo Vitruviano (più dolce dell'originale) ha fatto il suo ingresso in piazza del Comune. Oltre due metri di altezza e qualche quintale di torrone Sperlari per rendere omaggio a Leonardo da Vinci.

Non solo l'Uomo Vitruviano in torrone di Sperlari ma ad animare la festa anche l'Italia in dolce mandorlato di Rivoltini e una pasta di venti metri frantumata in mille pezzi per festeggiare l'azienda Rivoltini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO