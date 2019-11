Malore prima dell'esibizione sul palco, muore componente dei Funkasin

CREMONA (23 novembre 2019) - Un malore se l'è portato via prima dell'esibizione, oggi pomeriggio, in piazza del Comune: faceva parte della Street Band Funkasin. Nonostante i tempestivi soccorsi, il 36enne è poi tragicamente deceduto in ospedale. Numerose le manifestazioni di vicinanza alla famiglia e agli amici. In segno di rispetto gli organizzatori della Festa del Torrone hanno deciso di attuare, per la giornata di domani, un palinsesto in forma ridotta.

