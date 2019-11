Scontro tra tre auto: bambini coinvolti

CICOGNOLO (23 novembre 2019) - Incidente lungo la via Mantova tra Cicognolo e Pessina Cremonese. Sette le persone coinvolte a bordo di tre macchine. Una famiglia di origini indiane, mamma, papà e due figli di 5 e 8 anni sono stai trasportati all’ospedale Maggiore di Cremona in condizioni serie ma non critiche. La via Mantova è stata chiusa al traffico per diverse ore e si sono create code chilometriche. La dinamica al momento è ancora al vaglio degli inquirenti. Un veicolo è finito nella scarpata. Lo scontro è avvenuto verso le 17.20 di oggi pomeriggio.

