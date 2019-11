«Via il centro ristoro». E il torneo non si fa più

CASTELVERDE (23 novembre 2019) - Il torneo Scaratti, una delle più famose manifestazioni calcistiche di bambini e ragazzi, non si farà più a San Martino in Beliseto, ma emigrerà in un altro paese del territorio. È rottura tra la società sportiva presieduta da Giovanni Catenacci e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Graziella Locci. Il motivo del contendere è il centro di ristoro che si trova nei pressi del campo da calcio. L’assessore allo Sport: «Il centro ristoro non è a norma». Ma il presidente della società ribatte: «La soluzione si trovava».

