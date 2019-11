L'orchestra Magica Musica incontra il Sol Levante

CASTELLEONE (23 novembre 2019) - Esiste un linguaggio, profondo e universale, in grado di superare ogni confine. Sia geografico che temporale. E’ il linguaggio della musica, e ieri due culture così lontane come quella italiana e quella giapponese non hanno avuto bisogno di traduzioni per comprendersi ed emozionarsi. L’incontro ha avuto luogo nella sede di Magica Musica, dove l’orchestra formata da ragazzi diversamente abili ha accolto una delegazione governativa composta da terapisti ed esperti partita dalla terra del Sol Levante per conoscere le strutture d’eccellenza italiane che lavorano nell’ambito dell’area handicap. Per dare il benvenuto, anche in modo formale, agli ospiti nipponici, Piero Lombardi e la sua band hanno subito intonato l’inno giapponese e quello italiano. Poi, per qualche minuto, la musica ha lasciato il campo alle parole.

