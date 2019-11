Caro stalli, Lega all'attacco: "Sui parcheggi solo palliativi"

CREMONA (23 novembre 2019) - Mentre arriva conferma di nuovi e consistenti insediamenti commerciali in via Sesto, il capogruppo della Lega in Consiglio, Alessandro Zagni incalza il Comune chiedendo proposte concrete e definitive per agevolare lo shopping anche in città e riportare i cremonesi a frequentare stabilmente il centro storico.

«A Cremona i parcheggi sono troppo cari. È un dato di fatto. E allora mi chiedo per quale motivo il Comune non metta in atto una serie agevolazioni per riportare i cremonesi nel centro città. Qual è la proposta shock per rispondere a questo problema? Le misure messe in campo finora sono state soltanto dei palliativi (penso ad esempio alle agevolazioni natalizie nel parcheggio di via Villa Glori) che nemmeno hanno ottenuto gli effetti sperati, e che se dovessero tornare confermerebbero la totale superficialità con cui l’amministrazione affronta questa problematica. Ad esempio, perché non azzerare il costo orario delle strisce blu per le prime 3 ore in tutto il centro nel periodo natalizio? Almeno si avrà il tempo per fare gli acquisti e godersi la città. Servono segnali concreti per motivare i cremonesi a passare più tempo in centro e, di riflesso, a dare nuova vita al commercio».

