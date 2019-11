Salone dello Studente Junior in dirittura d’arrivo

CREMONA (22 novembre 2019) - Sono 1.500 gli studenti, appartenenti ad oltre 70 classi delle scuole secondarie di primo della provincia e territori circostanti che, da mercoledì ad oggi, hanno visitato il Salone dello Studente Junior al Centro Culturale Santa Maria della Pietà. Domani, sabato 23 novembre, gran finale della manifestazione con lo Speciale Sabato per tutti: dalle 14.30 alle 19 il Salone dello Studente Junior aprirà le sue porte alle famiglie e alla cittadinanza tutta. Sempre domani, alle 15, l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri illustrerà i risultati di questa XXIV edizione. Seguirà un approfondimento, dedicato alle famiglie, dal titolo Scegliere: una questione di famiglia nel corso del quale la psicologa dell’orientamento Federica Frosi fornirà ai genitori consigli e strumenti per accompagnare i figli nella definizione del percorso scolastico più adatto a valorizzarne le capacità.

In questi tre giorni i ragazzi impegnati nella scelta della loro strada per il futuro tra gli stand delle scuole secondarie di secondo grado e degli enti di formazione professionale non hanno solo raccolto informazioni, ma hanno potuto confrontarsi, oltre che con i docenti, anche con altri studenti che, come loro, negli scorsi anni, si sono trovati a prendere una decisione e oggi partecipano al Salone in rappresentanza dei rispettivi istituti di istruzione superiore. Inoltre, prima o dopo la visita all’area espositiva, i ragazzi hanno partecipato ad alcune delle numerose attività proposte nei vari laboratori incentrati su orientamento, scelta, competenze, problem solving e metodo di studio, ma anche cultura, prevenzione e sicurezza apprezzamento e una viva partecipazione.

