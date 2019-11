Podisti Cral Sperlari insieme all’AIMA

CREMONA (22 novembre 2019) - Nella sede dell’AIMA (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) di Cremona, si è tenuto ieri un incontro tra i dirigenti dell’Associazione ed i responsabili del Gruppo Podistico del Cral Sperlari di Cremona, organizzatori ogni anno della “Marcia del Ringraziamento”, manifestazione di marcia non competitiva che si svolge prevalentemente sugli argini del Po. Anche quest’anno, domenica 10 novembre, superando le più rosee aspettative, circa 600 persone si sono ritrovate nel nuovo ritrovo delle ex Colonie Padane per prendere parte alla 33esima edizione della marcia che fa parte del circuito nazionale FIASP ed è valida per i concorsi internazionali IVV, che si è snodata su percorsi di 6, 10, 16 e 22 chilometri a seconda delle scelte effettuate da ciascuno dei partecipanti ed anche con la precisa consapevolezza che il ricavato sarebbe andato ad una associazione benemerita. Ieri, quindi, il presidente del Gruppo Podistico del Cral Sperlari, Sandro Busetti, che era accompagnato dai membri del Consiglio Direttivo, ha consegnato nelle mani della presidente AIMA di Cremona Loriana Poli la somma di 1.300 euro, raccolta nell’occasione sportiva.

