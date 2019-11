Anche a Cremona arrivano le 'Sardine', per ora niente flash mob

CREMONA (22 novembre 2019) - E' comparsa online ieri, la pagina Facebook “Sardine di Cremona” che conta già una fanbase di oltre 250 persone. Approda dunque anche in città il movimento anti-populista fondato a Bologna. La pagina social, aperta su “iniziativa spontanea di Alessandro e Simona” (si legge) rappresenta l’atto di nascita ufficiale delle sardine cremonesi: “Presto per ipotizzare un flash mob in città", spiegano gli amministratori.

