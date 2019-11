Libri e bonus, il sindaco: 'Noi investiamo sulle famiglie'

STAGNO LOMBARDO (22 novembre 2019) - Un pacchetto di agevolazioni per le famiglie: bonus bebè, rimborso spese per l’acquisto di libri di testo per medie e primi due anni delle superiori e per tre abbonamenti e mezzo per gli studenti che utilizzano mezzi pubblici di trasporto. È questa la misura adottata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mariani per aiutare le famiglie, e perché no, incentivarle a scegliere Stagno Lombardo come luogo di residenza.

Proprio nei giorni scorsi la giunta comunale ha deciso di concedere il bonus bebè pari a 500 euro per ogni nato. Una cifra importante se si calcola che, nel comune in riva al Po, nascono circa 18 bambini all’anno.

