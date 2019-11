San Nazzaro, Parco Po: 'Stop alla musica e alle bici sul prato'

MONTICELLI (22 novembre 2019) - Altro giro di vite al parco sul Po di San Nazzaro: scattano il divieto di transito alle biciclette nell’area verde e lo stop alla musica. Il primo è stato causato da prove di ciclocross non autorizzate che hanno inevitabilmente danneggiato il prato, il secondo è conseguenza delle lamentele dei residenti che abitano al di là dell’argine.

«Ravvisato che negli ultimi tempi diverse società sportive di ciclo cross hanno utilizzato l’area verde del parco rovinandola (come dimostrano i numerosi solchi lasciati dalle ruote, ndr) abbiamo deciso di essere più incisivi con questa ordinanza – spiega il sindaco Gimmi Distante –: il parco non è una pista di allenamento e tra l’altro vige già un divieto di transito per i veicoli sull’erba. Le biciclette sono certamente ben accette, ma lungo la carraia e lungo l’argine». La nuova ordinanza, emessa l’altro ieri, fissa nero su bianco tutti i comportamenti sanzionabili, stabilendo multe da 25 a 500 euro per i trasgressori.

