Emergenza cinghiali, continuano gli avvistamenti

AZZANELLO (21 novembre 2019) - Emergenza cinghiali, gli avvistamenti diventano sempre più frequenti in tutta la provincia e l’attenzione verso la questione cresce in proporzione, così come gli appelli degli amministratori del territorio. Dagli ungulati visti a Corte de’ Frati e a Levata di Grontardo si è arrivati all’episodio di questi giorni quando la guardia volontaria Federcaccia sezione di Cremona Francesco Omodeo ha ripreso con il cellulare un esemplare mentre si aggirava nelle campagne tra Casalmorano e Azzanello, a ridosso della provinciale 46. «Bisogna intervenire per la sicurezza di tutti – incalza Alberto Sisti, sindaco di Castelvisconti, presidente dell’Unione del Soresinese e consigliere provinciale da sempre in prima linea sulla vicenda –, la Provincia e la polizia provinciale non possono far fronte a questa problematica che riguarda l’intero territorio. Quindi che se ne faccia carico la Regione o lo Stato: servono fondi per far portare avanti l’abbattimento da professionisti e non pensare che si possa contenere la diffusione del cinghiale solo grazie ai volontari». I recenti avvistamenti hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini e i loro rappresentanti locali.

