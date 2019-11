Cena al ristorante con 5 persone, ma non ha il denaro per pagare

VESCOVATO (20 novembre 2019) - Ha cenato in un ristorante di Vescovato, offrendo la cena a cinque persone. Al momento di pagare il conto di 320 euro, una 38enne lodigiana residente in provincia di Cremona, pregiudicata, cercava di saldare il conto con un bancomat risultato privo di fondi. I Carabinieri della Stazione di Vescovato, a seguito della denuncia sporta dal proprietario del locale, accertavano che la situazione debitoria in banca era già perfettamente nota alla donna, tra l’altro più volte denunciata in passato per fatti analoghi. Pertanto la denunciavano alla Procura della Repubblica di Cremona per insolvenza fraudolenta.

