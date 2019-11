Litiga per un sorpasso, scende e prende a pugni l’altra vettura: denunciato

CREMONA (20 novembre 2019) - Lo scorso mese di settembre, alla guida di un furgone, un 44enne pregiudicato residente in provincia di Como, dopo aver effettuato una pericolosa manovra di sorpasso, ha avuto un diverbio con il conducente dell’auto sorpassata. I due fermavano i rispettivi mezzi e il 44enne si avventava contro l’auto colpendola con numerosi pugni contro la portiera ed il tettuccio, arrecando un danno quantificato in circa 2.000 euro. I Carabinieri della Compagnia di Cremona a seguito della denuncia sporta dal conducente dell’auto danneggiata, al termine degli accertamenti eseguiti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Cremona l'assalitore per violenza privata e danneggiamento.

