Festa del Torrone: le misure di sicurezza per l’evento di chiusura

CREMONA (20 novembre 2019) - In occasione dello spettacolo finale Arte celeste in programma domenica 24 novembre alle ore 17 in piazza del Comune, a chiusura degli eventi programmati nell’ambito della Festa del Torrone 2019, per garantire lo svolgimento dello spettacolo e dell’intera manifestazione, in attuazione delle disposizioni impartite dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti. Domenica 24 novembre, a partire dalle ore 15 saranno predisposti blocchi di accesso alla piazza del Comune che potrà ospitare un massimo di 3600 persone. L’ingresso alla piazza del Comune sarà consentito da via Baldesio e da largo Boccaccino. Via Solferino sarà utilizzata come via di esodo con accesso solo da piazza del Comune e chiusura degli incroci di via Lanaioli, vicolo Pertusio e via Bordigallo. Pazza S. Antonio Maria Zaccaria e via Gonfalonieri saranno vie di solo esodo, mentre l’accesso al Cortile Federico II da piazza Stradivari verrà chiuso. Tutti i varchi saranno presidiati da steward incaricati del controllo e del conteggio delle persone, in collaborazione con le Forze dell’ordine. I blocchi diventeranno operativi su indicazione dal funzionario responsabile della pubblica sicurezza fino al termine dello spettacolo previsto per le ore 18.

FESTA DEL TORRONE ACCESSI E USCITE



Da segnalare infine che domenica 24 novembre, dalle 14 alle 20, è vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro nonché in bottiglie di plastica o in lattine sigillate o con il tappo nelle seguenti vie e piazze del centro storico cittadino: piazza del Comune, piazza Stradivari, piazza della Pace, via Verdi, corso Vittorio Emanuele II (da via Verdi sino a via Ponchielli), via Monteverdi, via Lombardini, via Beltrami, via Gonfalonieri, via Solferino, largo Boccaccino, piazza S.A.M. Zaccaria, via Baldesio, via Gramsci, via Capitano del Popolo, corso Campi, corso Garibaldi (da corso Campi sino a via dei Mille), piazza Roma, via Guarneri del Gesù, via Mercatello e corso Mazzini.

