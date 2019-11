Addio a don Costante Afan

CASTELVERDE (20 novembre 2019) - Lutto a Castelverde per la morte di don Costante Afan in Togo, parroco conosciuto e stimato per il quale era stata fondata nel 2006 l'associazione Amici di don Costante. Se n'è andato improvvisamente a causa di una malattia polmonare.

