Posto auto da invalido, ma è sempre occupato

CREMONA (20 novembre 2019) - Invalido, ha il posto auto riservato in via Gaspare Pedone ma non può usarlo perché lo trova sempre occupato da chi non ne ha diritto. È la situazione denunciata da Giuseppe Bisaccia, invalido al 70% per problemi ai polmoni, che per cercare di sensibilizzare gli automobilisti ha anche appeso un cartello al palo che sostiene il segnale di sosta riservata: «Prima di parcheggiare — è l’educato e cortese invito — è utile guardare il cartello che contrassegna il posto riservato agli invalidi». Il problema, infatti, è che c’è il segnale stradale ma mancano le strisce gialle a terra.

«L’assenza della segnaletica orizzontale - spiega il comandante della polizia locale, Pier Luigi Sforza - rende anche problematico il nostro intervento: siamo in difficoltà nell’applicare una sanzione». Bisaccia, più che quella degli automobilisti ‘distratti’, sottolinea la responsabilità del Comune. «Porti un po’ di pazienza - è l’invito del dirigente del settore Lavori Pubblici, Marco Pagliarini -: sono 15 giorni che piove e dobbiamo attendere per stendere la vernice».

