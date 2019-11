Caorso: lupo avvistato sull'argine del Po, segnalazioni anche dal Lodigiano

CAORSO (20 novembre 2019) - A distanza di nove mesi dalle precedenti segnalazioni nelle campagne fra Roncarolo e Fossadello è tornato il lupo. Ad avvistarlo, sull’argine del fiume Po, questa volta è stata una donna che ha subito allertato gli altri residenti: «Non sembra cattivo, fate però attenzione perché può attraversare l’argine all’improvviso» ha scritto sulla Rete allerta del paese. Riferisce di averlo visto dall’auto, a distanza ravvicinata, e di non avere dubbi sul fatto si trattasse proprio di un lupo simile a quello fotografato in febbraio da Giuseppe Veronesi. Potrebbe essere lo stesso, che proprio in questi giorni, è stato incontrato e fotografato più volte anche sulla sponda opposta del Po: a Caselle Landi, nel Lodigiano.

