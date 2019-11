Scontro tra auto, sei coinvolti: in quattro portati in ospedale

CASALBUTTANO (19 novembre 2019) - Scontro tra due auto lungo via Mara Maretti Soldi: il bilancio è di sei persone coinvolte, che hanno riportato contusioni serie ma non tali da far temere per la loro incolumità. Anche se per via dello shock e delle contusioni riportate per una 35enne, una 37enne, una 42enne e una 47enne si è reso necessario il trasporto all’ospedale Maggiore di Cremona. A Casalbuttano all’incrocio con via Bissolati sono arrivate le ambulanze di Croce Verde di Cremona e di Castellone, della Croce Bianca di Brescia con un’automedica a supporto. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri, mentre per evitare disagi per il traffico all’intersezione che conduce a Castelvisconti sono arrivati anche gli agenti di polizia locale dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi. In azione anche i vigili del fuoco di Cremona, con i pompieri che si sono occupati di mettere in sicurezza sia i veicoli coinvolti nel sinistro, che l’intera area.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO