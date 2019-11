Festa del Torrone, i bambini con le mani nella marmellata

CREMONA (19 novembre 2019) - Non è da tutti trasformare La fruttivendola di Vincenzo Campi in un personaggio atteso come una sorta di supereroe. Questo è accaduto ieri nel corso del tradizionale appuntamento di Confartigianato de 'Le mani in pasta'. I bambini di Beata Vergine, Trento e Trieste e Realdo Colombo all’ingresso della fruttivendola - al secolo Naike Rescalli - hanno fatto partire un applauso lungo e caloroso. Ciò dà il polso di quanto Mani in pasta abbia fatto breccia nelle scuole: coniugando attenzione alla tradizione cremonese, ai prodotti identitari e alla possibilità di fare del torrone, della mostarda i protagonisti di un colorar-narrando. Tra frutta e colori... è il titolo del volume regalato ai bambini con la storia della fruttivendola e dei sui aiutanti Penelìn e Mesèda.

