Città al setaccio nel week-end

CREMONA (19 novembre 2019) - Nel corso dell'ultimo week-end i Carabinieri della Compagnia di Cremona hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio. Lo scopo del servizio è stato quello di prevenire reati contro il patrimonio, porre un freno agli effetti negativi della 'movida' con un un servizio di prevenzione e repressione dei fenomeni criminali in particolare nel contrasto allo spaccio di droga. Decine le persone e veicoli controllati nelle zone nevralgiche del centro di Cremona: i Carabinieri hanno controllato 31 veicoli, identificato 67 persone di cui 26 stranieri e ispezionato amministrativamente due bar cittadini.

In tre giorni i Carabinieri hanno segnalato alla prefettura 14 persone come assuntori di droga, trovate in possesso di quantitativi di sostanza stupefacente (del tipo hashish, marjuana e cocaina), a due di queste è stata anche ritirata la patente in quanto si trovavano alla guida. In totale sono stati rinvenuti 2 grammi di cocaina, 5 di eroina, 15 di hashish e 30 di marijuana

I soggetti interessati al controllo hanno un'età compresa tra i 16 e i 59 anni e a tutti sono stati contestati illeciti amministrativi per la detenzione di sostanze stupefacenti con la conseguente segnalazioni alla Prefettura di Cremona.

