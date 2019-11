Monticelli, ponte per Isola Serafini più sicuro: pista pedonale e barriere

MONTICELLI (19 novembre 2019) - Più sicurezza per pedoni e ciclisti che si spostano dal capoluogo a Isola Serafini: sono terminati i lavori per la messa in sicurezza del viadotto situato di fronte alla centrale idroelettrica, che da circa un anno è interessato da un complesso restyling. Il cantiere ha interessato prima i piloni, dove erano state rilevate crepe ed erano stati registrati cedimenti, e poi la parte superiore con rifacimento del manto stradale, sistemazione dei vecchi e sconnessi marciapiedi, posa di barriere protettive per delimitare proprio i percorsi protetti. Inizialmente era stata ipotizzata l’installazione di una passerella esterna, che è però risultata eccessivamente onerosa e dunque Enel Green Power ha optato per un piano B: la realizzazione della pista direttamente sulla sede stradale esistente. Fondamentale la posa di barriere protettive e nei prossimi giorni, come precisa l’assessore Daniele Migliorati, sarà installata anche una rete anticaduta sul parapetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO