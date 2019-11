L’addio a Rivoltini, chiesa gremita e commozione

VESCOVATO (18 novembre 2019) - Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Vincenzo Rivoltini, il noto imprenditore di 83 anni patron dell’omonima azienda dolciaria che produce torrone artigianale. Autorità civili, militari, dipendenti, amici e conoscenti si sono stretti ai familiari. In particolare la moglie Giacomina e i figli Massimo, Marina e Cristiano. Il feretro è arrivato poco dopo le 14.30 in San Leonardo, dove ha fatto il suo ingresso tra gli sguardi commossi dei tanti fedeli. Al termine della cerimonia, la salma è poi stata trasportata al polo crematorio di Cremona.

Un personaggio di spicco per Vescovato e non solo. Imprenditore, cavaliere della Repubblica, vescovatino doc che ha sempre vissuto e amato il suo paese. Segretario dell’Avis per tantissimi anni, amministratore comunale tra il Sessanta e il Settanta e in prima linea negli anni ruggenti in cui La Rocca era il fulcro delle attività sportive del paese.

