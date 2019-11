Scontro in tangenziale, coinvolti pullman e due auto

CREMONA (18 novembre 2019) - Un incidente stradale si è verificato poco dopo le otto in tangenziale sulla via Eridano, appena prima dell'incrocio con la rotonda della Castelleonese. Coinvolti nell'impatto, avvenuto nella corsia che da Barriera Po conduce verso il centro commerciale CremonaPo, due automobili e un pullman di linea. Due le persone ferite. Gravi ripercussioni per il traffico con lunghe code e andatura a uomo. Sul posto la polizia locale e un'ambulanza della Croce Verde.

