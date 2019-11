Forza Italia a congresso, Gallina è il nuovo coordinatore

CREMONA (18 novembre 2019) - È il sindaco di Soncino Gabriele Gallina il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia: con Carlo Malvezzi braccio destro di Massimiliano Salini durante il commissariamento, Gallina è stato proclamato al vertice degli azzurri del territorio per acclamazione ieri mattina, durante il congresso provinciale che si è tenuto in una sala Zanoni gremita. Era l’unico candidato. La nomina del nuovo coordinatore provinciale mette fine ufficialmente al commissariamento iniziato ad agosto del 2018, con la decisione dell’allora coordinatore regionale della Lombardia, Mariastella Gelmini, di sollevare dal loro incarico l’allora responsabile provinciale Mino Jotta, il suo vice Fabio Bertusi e l’intero direttivo. E con Gallina sono stati eletti per acclamazione anche 12 componenti del nuovo Comitato provinciale. Anche qui lista unica. Presieduto dalla deputata Cristina Rossello, il congresso si è aperto con i saluti dei rappresentanti delle altre forze politiche: Simona Sommi per la Lega, Marcello Ventura di Fratelli d’Italia, Giuseppe Trespidi dell’Udc, Vittore Soldo del Pd e Tommaso Anastasio per la Comunità socialista.

I componenti eletti del Comitato provinciale: Maria Cristina Arata (Cremona), Oliva Rosa Cabrini (Cà D’Andrea) Opimio Chironi

(Crema), Pietro Francesconi (Piadena), Roberto Gandolfi (Pessina), Luca Ghidini (Cremona), Giovanni Leoni (Casalmaggiore), Alessandro Mirelli (Crema), Veronica Parni (Sergnano), Soccini Riccardo (Montodine), Arrigo Tosi (Pizzighettone), Francesca Trezzi (Rivolta d’Adda).