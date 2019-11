Caorso, corre nuda per strada: 23enne fermata e soccorsa

CAORSO (18 novembre 2019) - Trambusto ieri all’ora di pranzo in pieno centro storico, con intervento di polizia dell’Unione e carabinieri della stazione locale, per una giovane in stato confusionale che si aggirava per le vie completamente nuda. Nonostante la pioggia e il freddo, infatti, una 23enne di nazionalità nigeriana residente in un altro paese piacentino è scesa in strada scalza e senza abiti. Nessuna spiegazione apparente. Non ha voluto saperne di coprirsi. Dopo parecchio tempo la giovane donna, che in paese ha alcuni parenti e probabilmente era loro ospite, è stata calmata e ricoverata in ospedale per accertamenti. Considerato che ieri il paese ospitava le bancarelle dei Mercanti di qualità, l’episodio non è passato inosservato.

