Festa del Torrone, Sonia Peronaci Ambasciatrice del gusto

CREMONA (17 novembre 2019) - Seconda giornata spettacolare per la Festa del Torrone 2019. La pioggia mattutina non ha fermato i turisti che hanno iniziato ad affollare le vie del centro e i ristoranti. Nel pomeriggio, con il miglioramento delle condizioni meteo, la solita splendida invasione di appassionati e golosi. In attesa dello spettacolo del tardo pomeriggio - la rievocazione del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti - fari puntati sullo showcooking di Sonia Peronaci (che sarà Ambasciatrice del gusto), fondatrice di Giallo Zafferano, che ha realizzato un dolce in esclusiva per la Festa del Torrone.

Soncia Peronaci Ambasciatrice del gusto

Intervista a Sonia Peronaci

Cremona si riempie di turisti