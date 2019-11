Il Torrone d’oro oltre le barriere: vince ThisAbility

CREMONA (16 novembre 2019) - In tuta da maratoneti, reduci dalla marcia che partita da Milano è arrivata a Cremona, i più emozionati sono loro: Monica, Andrea e Alberto. Sono tre dei 18 ragazzi di ThisAbility, l’associazione che oggi a palazzo comunale, nel salone dei Quadri, ha ricevuto dalle mani del sindaco Gianluca Galimberti il premio Torrone d’oro 2019.

Il riconoscimento è stato pensato per i cremonesi che hanno portato in alto il nome di Cremona e dopo Gianluca Vialli, Roberta Lanfranchi, Dario Cantarelli, Gianmarco Tognazzi e Frankie hi-nrg tocca ai ragazzi speciali di ThisAbility, l’associazione che complice la Compagnia delle Griglie e l’Anffas sta facendo passare l’idea di come l’inclusione sia una festa da gustarsi nel quotidiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO