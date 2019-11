Dal Giappone a lezione da Magica Musica

CASTELLEONE (17 novembre 2019) - Musica oltre le barriere, ma anche oltre ogni confine. Venerdì una delegazione giapponese sarà a Castelleone per scoprire i segreti dell’orchestra diretta da Piero Lombardi, composta da ragazzi diversamente abili, e il suggerimento di fermarsi nel borgo cremonese è arrivato, nientemeno, che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Alle autorità italiane era infatti stato chiesto di segnalare le eccellenze del nostro Paese in tema di strutture per disabili, e Magica Musica è stata inserita tra le realtà che gli studiosi partiti dalla terra del Sol Levante hanno in programma di visitare. La delegazione nipponica sarà composta da terapisti ed esperti dell’area handicap, desiderosi di mettere a confronto i propri metodi di lavoro con l’approccio professionale utilizzato nei centri italiani più all’avanguardia nel settore.

