Test al ponte sull’Oglio, superate le prove di carico statico

BORDOLANO (17 novembre 2019) - Tecnici in azione per verificare sicurezza e tenuta del ponte sul fiume Oglio: i dati definitivi devono ancora essere analizzati ma dai primi riscontri sembra essere tutto ok. Controlli di ordinaria manutenzione, ieri mattina, per gli esperti di Centro Padane Cremona, impegnati a Bordolano per una serie di prove di collaudo dell’infrastruttura che mette in collegamento il territorio Cremonese e Bresciano. In particolar modo si è andati a controllare la staticità del ponte grazie all’ausilio di otto camion. E sebbene quel particolare tratto di Quinzanese sia rimasto chiuso al traffico dalle 7.30 alle 14, le ripercussioni sul traffico non sono state rilevanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO