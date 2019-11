Addio a Vincenzo Rivoltini, pioniere del torrone artigianale

VESCOVATO (17 novembre 2019) - Lutto nel mondo imprenditoriale cremonese. Vasto cordoglio per la morte di Vincenzo Rivoltini, 83 anni, papà di Massimo, Marina e Cristiano; fu lui che agli inizi degli anni Settanta prese in mano le redini della storica azienda di famiglia specializzata nella produzione di torrone artigianale con sede a Vescovato dal 1930. Da subito Vincenzo dimostrò grande capacità imprenditoriale, ampliando la gamma di prodotti proposti, sviluppando un nuovo packaging e rinnovando l’immagine aziendale. All’inizio degli anni ‘90 il pioniere Vincenzo decise di affiancare alla produzione di torrone e croccanti artigianali una nuova linea produttiva: le barrette per sportivi. L’Italia era un mercato totalmente nuovo per questo tipo di business, e ci volle coraggio. Il 1996 è l’anno della svolta. I figli di Vicenzo, Massimo, Marina e Cristiano, decidono di iniziare insieme al loro papà un nuovo capitolo. Viene creato un nuovo stabilimento produttivo all’avanguardia, che possa contemporaneamente sviluppare entrambe le linee produttive.

