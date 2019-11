Droga nascosta nella scatola delle crocchette, arrestata 47enne

CREMONA (16 novembre 2019) - Nel mese di giugno era stata arrestata perché investiva i soldi del reddito di cittadinanza in droga da spacciare. Aveva sostenuto di essere in crisi economica e nel mese di luglio aveva patteggiato 2 anni e 8 mesi di reclusione. Era stata arrestata in giugno dai Carabinieri, dopo che era stata sorpresa a detenere all’interno di una scatola di scarpe riposta della camera da letto, sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso lordo di 20 grammi e 50 grammi di eroina, quantitativi già in parte suddivisi in dosi, confezionate con cellophane e pronte per essere immesse sul mercato, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e la somma di 200 euro. Nella sua casa viavai di clienti e dopo la condanna era stata collocata in regime di detenzione domiciliare.

Ieri pomeriggio, nel corso di controlli delle persone sottoposte al regime degli arresti domiciliari effettuato da personale del N.O.R. - Sezione Radiomobile,la donna è stata sorpresa a detenere all’interno di un contenitore di crocchette cibo per animali, 11 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento, e 2 involucri contenente “mannite”. La 47enne pertanto è stata arrestata nuovamente per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stata trattenuta presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cremona in attesa del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO