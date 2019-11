Festa del Torrone 2019, kermesse al via

CREMONA (16 novembre 2019) - Con il taglio del nastro effettuato dal sindaco Gianluca Galimberti in Cortile Federico II, è partita ufficialmente la Festa del Torrone 2019.

L’edizione del 2019 della Festa del Torrone di Cremona omaggia il genio e la creatività di Leonardo Da Vinci nell’anno delle celebrazioni dei 500 anni dalla sua morte unendo sotto il segno della creatività un calendario fittissimo di eventi. Da oggi a domenica 24 novembre sono in programma ben 9 giorni di spettacoli, concerti, musical, infiorate, performance e numerose iniziative che ogni anno attraggono migliaia di visitatori. Inizierà con una maratona la kermesse interamente dedicata al torrone, che vedrà protagonisti i ragazzi del progetto ThisAbility in una staffetta che è partita questa mattina, accompagnati dall’Assessore alle Politiche Sociali, Abitative e Disabilità Stefano Bolognini da Piazza del Duomo a Milano per arrivare fino a Cremona intorno alle 18. Una staffetta con una maxi torcia realizzata interamente in torrone percorrendo 85 chilometri e attraversando Milano, San Donato, San Giuliano, Lodi, Tavazzano, Lodi, Turano, Pizzighettone, Crotta d’Adda, Spinadesco, Cremona. I tedofori che si alternano lungo il percorso coinvolgono rappresentanti del mondo politico, sportivi e gente comune. La maratona, che si concluderà con l’arrivo in piazza Duomo a Cremona, darà inizio alla Festa del Torrone tramite l’accensione della coloratissima fiamma olimpica. Molti saranno gli appuntamenti speciali che esalteranno l'anima golosa di Cremona, con oltre 250 iniziative tra spettacoli, degustazioni e appuntamenti culturali. Nelle aree commerciali si potranno trovare torrone, cioccolato e dolci provenienti da tutta Italia in Piazza Stradivari, Via Gramsci, Cortile Federico II, Largo Boccaccino, Via Lombardini.

OMAGGIO A LEONARDO verrà realizzata un’infiorata raffigurante una Monna Lisa in versione pop. Alle ore 14.30 in Piazza Pace verrà realizzata sulla pavimentazione una vera e propria opera d’arte che con il trascorrere delle ore verrà pian piano ricoperta prendendo forma e colore, fino alla creazione di un maestoso disegno in omaggio a Leonardo Da Vinci, il grande e poliedrico protagonista assoluto del Rinascimento. Grandi e piccini avranno la possibilità di essere coinvolti in questa inedita attività sia nella preparazione che nella colorazione del disegno.

Alle 15 sarà la volta del progeto ThisAbility che riceverà il Premio Torrone d’oro 2019. Creato nel 2008, l’ambito riconoscimento che valorizza le qualità e il ruolo di chi esprime il carattere del territorio cremonese nella propria attività artistica, professionale e umana.

Il Premio Bontà invece andrà al Dottor Marco Stabile, e sarà consegnato domenica 17 novembre alle ore 10.45 presso lo Spazio Comune, Piazza Stradivari, 7. Il riconoscimento, voluto dall’azienda Rivoltini Alimentare Dolciaria andrà al chirurgo e fondatore di Aicpe Onlus, per “essersi distinto per atti di generosità lontani dai riflettori, per aver dedicato il proprio tempo e la propria vita ad aiutare il prossimo”.

Alle 15.30, presso la Sala Quadri in Piazza del Comune, Sonia Peronaci, fondatrice di Giallo Zafferano riceverà il premio “Ambasciatrice del Gusto”.

Alla stessa ora partirà, passando per le vie del centro, un corteo storico rievocativo del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. Inizierà con una fastosa sfilata di oltre 150 figuranti rigorosamente vestiti con preziosi abiti ispirati all'epoca rinascimentale, della collezione dell’associazione Dama Vivente di Castelvetro. Sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari sfileranno fino a raggiungere Piazza del Comune, dove avverrà il matrimonio più famoso della storia di Cremona che definì la nascita del dolce simbolo della città: il torrone. Come ogni celebrazione nuziale che si rispetti, due artiste creeranno, in onore degli sposi, un’atmosfera magica e suggestiva, esibendosi con performance strabilianti durante uno spettacolo pirotecnico alle 17:40 in Piazza del Comune.

