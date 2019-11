Il treno passa con le sbarre alzate: 'Nessun guasto, eravamo sul posto'

CASALBUTTANO (16 novembre 2019) - «Nessun guasto. Stiamo rinnovando la linea e quello che è passato con le sbarre alzate era un treno cantiere utile ai lavori. L’attraversamento ferroviario della Graffignana era aperto ma presenziato dagli operai di Rfi, come previsto dalla normativa. Quindi tutto è stato fatto in sicurezza». Così Rete Ferroviaria Italiana chiarisce i dubbi dei numerosi automobilisti che giovedì sera sono transitati lungo la Quinzanese: alle 23.23 un treno è passato ma le sbarre sono rimaste su. Fortunatamente il primo della fila si è accorto degli operai, fermandosi immediatamente. E così a catena si sono create code in direzione Cremona e Cignone. Ma non tutti gli automobilisti hanno notato la presenza dei tecnici, andando a sollevare la questione sicurezza.

