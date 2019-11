Offensiva dei ladri, a Picenengo sei case razziate in poche ore

CREMONA (15 novembre 2019) - Offensiva d’autunno dei malviventi specializzati nelle razzie in appartamento. E questa volta a pagare il prezzo più caro (almeno per il momento) sono le periferie, in particolare quella Ovest. Nel corso degli ultimi giorni una mezza dozzina le incursioni sono state messe a segno a Picenengo, nell’isolato tra la stessa via Picenengo e via Liutprando da Cremona. Addirittura quattro i colpi in uno stesso complesso edilizio.

