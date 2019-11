Remeet, col tricolore come ambasciatrice in India

PADERNO PONCHIELLI (15 novembre 2019) - Una vita tra il Gange e il Po: scelta come ambasciatrice degli indiani d’Italia per l’impegno verso l’integrazione tra due culture, quella Sikh e quella Italiana, la padernese di 27 anni Remeet Singh è volata a Nuova Delhi per incontrare il Presidente della Repubblica Indiana Ram Nath Kovind Ji. E in occasione del 550 anniversario della nascita del fondatore della dottrina-religione Sikh ha portato la sua testimonianza, da cittadina italiana, nel dibattito culturale sulle problematiche affrontate dalla comunità indiana che vive all’estero. Remeet, impiegata alla libreria del Museo del Violino Cremonabooks, è anche l’unico consigliere comunale donna di origine indiana del Cremonese ad essere stato eletto alle ultime amministrative.

