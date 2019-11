Lavori Fs, cartelli non chiari e i tir vanno in paese

CASALBUTTANO (14 novembre 2019) - Lavori ai passaggi a livello e disagi: riapre lo svincolo della Graffignana ma la segnaletica lungo via Bergamo non viene aggiornata tanto che numerosi camion finiscono in paese, salvo poi trovare chiuse le sbarre. E così diversi mezzi pesanti fanno inversione tra la provinciale e via Da Vinci, altri si dirigono verso la zona industriale. Ma c’è anche chi entra a Casalbuttano: «Questa mattina alle 6.45 due tir hanno dovuto fare manovra in via Dante, in pieno centro abitato – ha raccontato un cittadino – quindi visto lo strano episodio mi permetto un suggerimento: mettete un bel cartello con scritto deviazione». Mattinata da incubo per residenti e autotrasportatori costretti a ritardi e lunghe code. Ed è solo l’intervento della polizia locale ad evitare il ripetersi di manovre azzardate. Fortunatamente non si sono verificati incidenti anche se per diverse ore il traffico è andato in tilt. Questo a causa di una segnaletica non chiara: chi era al volante pensava di trovare chiuso il passaggio a livello della Graffignana, che da oggi e per i prossimi cinque giorni resterà invece l’unico aperto al traffico.

