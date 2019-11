Stadio Zini nuova vita, è il campo più bello della Lega

CREMONA (14 novembre 2019) - Da peggiore campo della serie B al top di gamma. La Cremonese, nelle opere di ristrutturazione adottate per lo stadio Zini e messe a punto la scorsa estate, aveva inserito anche la rizollatura dell’intero manto erboso che oggi risulta uno dei più apprezzati della serie B. Anzi si può affermare che sia davvero il migliore.

A dirlo è la speciale classifica stilata dalla Lega B in base alle valutazioni date da capitani, allenatori, produttori televisivi e agronomo della Lega. La classifica è ancora parziale perché aggiornata all’ottava giornata (mancano quindi le valutazioni espresse dopo le gare contro Frosinone e Salernitana) ma il manto verde dello stadio Zini è secondo in classifica appena dietro il Pordenone che però gioca alla Dacia Arena (o stadio Friuli) di Udine e non sul proprio campo.

Non solo, la Cremonese è seconda con un distacco minimo di 5 centesimi di voto e questo significa che l’impianto di via Persico, del quale la Cremonese ha acquisito il diritto di superficie per i prossimi 99 anni, compete alla grande con uno stadio da serie A. Proprio per questa ragione si potrebbe anche dire che lo Zini sia il primo vero stadio di serie B ed il migliore come media voti. Un anno fa le condizioni del campo erano visibilmente precarie. Ed in effetti chi veniva a giocare a Cremona lasciava ‘recensioni’ scadenti con voti molti bassi.

Tra i campi in erba, l’ultimo posto spetta al Cosenza con una media voti di 2.87. Al penultimo posto lo stadio Curi di Perugia con 3.56, terzultimo il ‘Penzo’ di Venezia. Appena dietro lo stadio Zini ci sono il ‘Tombolato’ di Cittadella e lo stadio Arechi di Salerno.