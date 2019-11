In ricordo di Mattia, gazebo termico per la Protezione civile

MALAGNINO (14 novembre 2019) - Una catena solidale in ricordo di Mattia Maccagnola, il 26enne scomparso il 20 luglio dopo aver lottato sino alla fine in seguito ad un malore che lo aveva colpito il 26 maggio scorso. Grazie alla generosità di moltissime persone è stato possibile acquistare un gazebo termico per la Protezione civile Nore di Malagnino. Un gesto a favore della comunità per la quale Mattia si stava impegnando su più fronti. Proprio per ricordare assieme questo giovane, l’intera comunità si è ritrovata per un momento di ricordo e per presentare il frutto della raccolta fondi. Per l’occasione il parroco don Antonio Loda Ghida, ha benedetto la struttura che sarà destinata all’associazione volontari Protezione civile Nore di cui Mattia è stato orgoglioso volontario.

