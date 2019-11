Il don: 'Dio non telefona, spegnete i cellulari in chiesa'

CASALBUTTANO (14 novembre 2019) - Quando la tecnologia fa i conti con la fede: «Il Signore chiama ovunque, chiaramente non ti chiama sul cellulare. Perciò sei pregato di spegnerlo prima di entrare in chiesa». Questo il cartello affisso dal parroco don Marco Fodri sulla porta della chiesa parrocchiale di San Giorgio per invitare i fedeli a non disturbare le funzioni religiose con gli squilli dei propri telefoni cellulari. L’avviso non è di certo passato inosservato in paese. E i commenti sono univoci: «Il prete ha fatto bene, serve più rispetto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO