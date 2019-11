Incidente tra auto e tir, poi le fiamme: un morto in A21

CREMONA (13 novembre 2019) - Ennesimo incidente mortale lungo l'autostrada A21. Lo scontro, che ha coinvolto un'auto e un tir, si è verificato poco dopo le 16 di oggi. A perdere la vita un uomo al volante di una vettura con targa tedesca che ha tamponato un camion e si è incendiata.

I soccorritori sono stati impegnati per ore nel tratto tra Pontevico e Manerbio, mentre l'autostrada è rimasta chiusa tra Cremona e Brescia Sud in direzione nord. Il traffico verso Cremona, in direzione opposta, ha subito pesanti rallentamenti. Lo stesso è accaduto sulle strade della viabilità ordinaria che hanno ricevendo il flusso di veicoli che non sono potuti entrare in autostrada. Sul posto polizia, vigili del fuoco e personale medico con ambulanza e autoinfermieristica. Da Brescia è decollato l'elisoccorso.

