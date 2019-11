Pubblica assistenza, per primi in Italia con la super barella elettrica

MONTICELLI (14 novembre 2019) - Per primi in Italia, i volontari della Pubblica assistenza Caorso-Castelvetro-Monticelli utilizzeranno la nuova super barella automatica elettrica prodotta dalla multinazionale americana Ferno. Presentata al salone internazionale dell’emergenza Reas, a Brescia, è ora stata installata sulla nuova ambulanza della croce verde: la Monticelli20.

«Rispetto alle più comuni barelle elettriche questa è un’attrezzatura di ultima generazione, che in Italia non è ancora stata acquistata a causa dell’elevato costo – ha spiegato ieri il presidente del sodalizio, Paolo Targon –. La multinazionale le produce però per altri Stati nel mondo ed europei. Noi siamo riusciti ad acquistare, con un impegno economico comunque considerevole ma inferiore rispetto al prezzo reale, proprio la barella utilizzata per l’esposizione e presentata in fiera: l’abbiamo pagata circa 20mila euro. Dunque si tratta della prima sul territorio nazionale (come confermato dalla stessa Ferno, ndr) e ne siamo molto orgogliosi. Sappiamo però che nei prossimi mesi 60 barelle di questo tipo saranno consegnate alla Regione Veneto, che ha deciso di acquistarle per i mezzi 118».

